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Президент Косово допустил возможность объединения с Албанией

Президент Косово допустил возможность объединения с Албанией
14:24 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Президент Косово предположил референдум по объединению с Албанией.

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что если ЕС будет продолжать политику изоляции, Приштина может рассмотреть возможность проведения референдума об объединении с Албанией.

Об этом он заявил в эфире одного из косовских телеканалов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал Top-Channel.

Он подчеркнул, что не оставил идею "исправить историческую несправедливость" и присоединить к Косово, Прешево, Медведжу и Буяновац (районы с албанским населением на юге Сербии). Эти районы вместе с остальным Косово могли бы стать частью объединения с Албанией.

"После постоянных отсрочек и дискриминации, которые демонстрируют к нам Европейский союз и государства-члены, думаю, нам следует серьезно подумать о институциональных шагах в ответ. Надо дать понять, что если ЕС продолжит политику изоляции и закрывания дверей перед Косово, мы будем нуждаться в движении в сторону формулы национального объединения через решение парламентов обеих стран или через референдумы в Косово и Албании", - сказал Тачи.

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По словам президента, союз Албании и Косово возможен как под "зонтиком Евросоюза", так и в результате объединения двух стран под "албанским зонтиком".

Президент Сербии Александар Вучич в ответ на заявления сказал, что Сербия будет реагировать серьезно, ответственно и решительно, если дойдет дело до референдума об объединении Косово с Албанией.

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ЕС, Сербия, Косово, Албания, Хашим Тачи.
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