Во время пожара в лагере для мигрантов в Боснии пострадало 29 человек

В результате пожара в лагере мигрантов на северо-западе Боснии пострадали 29 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Пожар случился в лагере Мирал, размещенном в городе Велика-Кладуша. В данный момент все пострадавшие доставлены в больницы.
BiH Migrants camp Miral Velika Kladuša this morning,@BBCSanaSafi @ainegallagher @SeverMaja pic.twitter.com/6DWeTA9Ir7
— creativemind (@adrie_v1) 1 июня 2019 г.
"Пожарные бригады находятся на месте и скоро потушат огонь, после этого может начаться расследование инцидента", - сообщили в полиции.
Согласно данным спецслужб Боснии, только за прошлый год в страну через Сербию и Черногорию проникло около 25 тысяч мигрантов, преимущественно из Азии и Северной Африки, а в этом году к ним присоединилось еще 6 тысяч беженцев.