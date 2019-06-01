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Во время пожара в лагере для мигрантов в Боснии пострадало 29 человек

Во время пожара в лагере для мигрантов в Боснии пострадало 29 человек
15:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Около 30 человек пострадали во время пожара в лагере для мигрантов в Боснии.

В результате пожара в лагере мигрантов на северо-западе Боснии пострадали 29 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Пожар случился в лагере Мирал, размещенном в городе Велика-Кладуша. В данный момент все пострадавшие доставлены в больницы.

"Пожарные бригады находятся на месте и скоро потушат огонь, после этого может начаться расследование инцидента", - сообщили в полиции.

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Согласно данным спецслужб Боснии, только за прошлый год в страну через Сербию и Черногорию проникло около 25 тысяч мигрантов, преимущественно из Азии и Северной Африки, а в этом году к ним присоединилось еще 6 тысяч беженцев.

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Все по теме:

Мигранты, Пожар, Босния и Герцеговина, Велика-Кладуша.
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