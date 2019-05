Трамп повысит пошлины Мексике из-за мигрантов

Глава Белого дома выразил намерение ввести дополнительные 5% таможенных тарифов на товары из Мексики, пока через эту страну в США будут прибывать мигранты.

Об этом он написал в Twitter.

"С 10 июня Соединенные Штаты введут тариф в 5% на все товары, поступающие к нам из Мексики – пока нелегальные мигранты прибывают в нашу страну через Мексику", - заявил американский президент.

При этом он подчеркнул, что размер дополнительной пошлины будет постепенно увеличиваться, пока проблема незаконной иммиграции не будет решена. Трамп также пообещал, что официальное решение будет обнародовано позже.

Ранее в четверг глава Белого дома сообщил, что накануне пограничная служба США задержала самую большую группу нелегальных мигрантов.

Yesterday, Border Patrol agents apprehended the largest group of illegal aliens ever: 1,036 people who illegally crossed the border in El Paso around 4am. Democrats need to stand by our incredible Border Patrol and finally fix the loopholes at our Border! pic.twitter.com/6K1rIUzorM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2019 г.