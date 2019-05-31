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Трамп повысит пошлины Мексике из-за мигрантов

Трамп повысит пошлины Мексике из-за мигрантов
04:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп намерен повысить пошлины Мексике, пока через эту страну в Штаты будут прибывать мигранты.

Глава Белого дома выразил намерение ввести дополнительные 5% таможенных тарифов на товары из Мексики, пока через эту страну в США будут прибывать мигранты.

Об этом он написал в Twitter.

"С 10 июня Соединенные Штаты введут тариф в 5% на все товары, поступающие к нам из Мексики – пока нелегальные мигранты прибывают в нашу страну через Мексику", - заявил американский президент.

При этом он подчеркнул, что размер дополнительной пошлины будет постепенно увеличиваться, пока проблема незаконной иммиграции не будет решена. Трамп также пообещал, что официальное решение будет обнародовано позже.

Ранее в четверг глава Белого дома сообщил, что накануне пограничная служба США задержала самую большую группу нелегальных мигрантов.

"Это были 1036 человек, которые незаконно пересекли границу в Эль-Пасо около 4-х утра", - написал Трамп.

Трамп заявил о невиновности на фоне обсуждений импичмента

В связи с этим он вновь призвал представителей демпартии принять законы, которые позволят возвести на границе с Мексикой стену и "устранить лазейки” для нелегальных мигрантов.

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Мигранты, США, Мексика, Пошлины, Дональд Трамп.
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