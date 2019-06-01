Скачать
Суббота, 01.06.2019
Луценко сообщил об успешном отражении рейдерской атаки на город в Киевской области
Луценко сообщил об успешном отражении рейдерской атаки на город в Киевской области
В Киеве проходит марш в поддержку политзаключенных
В Киеве проходит марш в поддержку политзаключенных
УЕФА и ФИФА выразили соболезнования в связи со смертью Рейеса
УЕФА и ФИФА выразили соболезнования в связи со смертью Рейеса
Святослав Вакарчук разделся перед известной украинской телеведущей
Святослав Вакарчук разделся перед известной украинской телеведущей

На мероприятия по случаю годовщины Нормандской операции не пригласили Путина

На мероприятия по случаю годовщины Нормандской операции не пригласили Путина
15:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Путина впервые за 15 лет не пригласили на годовщину операции "Оверлорд".

Российского лидера Владимира Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.

Масштабные праздничные и памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции или операции союзников "Overlord" во Второй мировой войне пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии.

Как информирует правительство Великобритании, кроме британской стороны в мероприятиях высокого уровня примут участие представители других государств-участников Нормандской операции: США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии. Германия также приглашена.

Президент России Путин впервые, начиная с 2004 года (когда отмечалось 60-летие D-Day), не был приглашен на событие. Следует отметить, что Путин участвовал в мероприятиях по случаю 70-й годовщины D-Day в 2014-м - уже после оккупации Крыма и начала агрессии против Украины.

В основных событиях празднования Нормандской операции, которые пройдут в английском портовом городе Портсмут и на побережье французской Нормандии, примут участие премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, который 3-5 июня осуществит государственный визит в Соединенное Королевство.

На оборонном заводе в России произошел взрыв: пострадали 19 человек

Официальный Лондон сообщил, что в этом году событие станет одной из крупнейших британских военных демонстраций, к которой будут привлечены 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой войны и по меньшей мере 11 кораблей.

Кроме этого, особое внимание организаторы уделят и чествованию ветеранов, участвовавших в событиях 1944 года.

Нормандская операция "Overlord" по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операцией в истории. Началась 6 июня 1944 года и продолжалась до 1 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Россия, Лондон, Владимир Путин, Оверлорд, Нормандская операция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский решил изменить два указа предыдущих президентов
02 Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить Вашингтон
03 Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана
04 Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной
05 Лучшие поздравления в прозе с Днем защиты детей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Праздники и выходные в июне: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздники и выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы
Зеленский решил изменить два указа предыдущих президентов
Зеленский изменил два указа предыдущих президентов
Сегодня - День защиты детей
Сегодня - День защиты детей
Создатели фильма &quot;Рокетмен&quot; обвинили российского прокатчика в цензуре
Создатели фильма "Рокетмен" обвинили российского прокатчика в цензуре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь