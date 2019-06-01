На оборонном заводе в России произошел взрыв: пострадали 19 человек

При взрыве на оборонном заводе в РФ, по предварительным данным, обошлось без жертв, пострадали 19 человек.

По предварительным данным, погибших в результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в городе Дзержинске под Нижним Новгородом нет, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель "Кристалла".

"По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС", - сказал он.

По словам представителя предприятия, в одном из зданий произошел пожар.

"Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения", - сказал представитель ГосНИИ "Кристалл".

Источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он. По данным источников, врыв полностью обрушил здание цеха.

По уточненным данным, 19 человек получили ранения в результате взрывов на оборонном предприятии "Кристалл" в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные Минздрава региона.

"На месте работает служба медицины катастроф. Всем пострадавшим - около 19 человек - оказывается необходимая медицинская помощь. В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сообщила и.о. министра здравоохранения региона Елена Саксонова.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Техмаш", "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности. Почти 2 месяца назад на этом предприятии тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание цеха.