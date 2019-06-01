Скачать
Суббота, 01.06.2019
Жара, новые тарифы и наличные: что изменится в июне
Жара, новые тарифы и наличные: что изменится в июне
Страшная статистика: сколько боевики убили детей за годы войны на Донбассе
За годы войны на Донбассе боевики убили более 240 детей
Названы имена лучших украинских игроков сезона в Лиге Европы
Названы имена лучших украинских игроков сезона в Лиге Европы
Кайли Дженнер раскритиковали за "неправильное" умывание
Кайли Дженнер раскритиковали за "неправильное" умывание

На оборонном заводе в России произошел взрыв: пострадали 19 человек

Смотрите фото (3)
На оборонном заводе в России произошел взрыв: пострадали 19 человек
14:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

При взрыве на оборонном заводе в РФ, по предварительным данным, обошлось без жертв, пострадали 19 человек.

По предварительным данным, погибших в результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в городе Дзержинске под Нижним Новгородом нет, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель "Кристалла".

"По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС", - сказал он.

По словам представителя предприятия, в одном из зданий произошел пожар.

"Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения", - сказал представитель ГосНИИ "Кристалл".

Источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он. По данным источников, врыв полностью обрушил здание цеха.

По уточненным данным, 19 человек получили ранения в результате взрывов на оборонном предприятии "Кристалл" в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные Минздрава региона.

"На месте работает служба медицины катастроф. Всем пострадавшим - около 19 человек - оказывается необходимая медицинская помощь. В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сообщила и.о. министра здравоохранения региона Елена Саксонова.

Основная версия крушения SSJ-100 в Шереметьево - удар молнии

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Техмаш", "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности. Почти 2 месяца назад на этом предприятии тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание цеха.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Россия, Взрыв, МЧС, Дзержинск, Оборонный завод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский решил изменить два указа предыдущих президентов
02 Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить Вашингтон
03 Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана
04 Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной
05 День защиты детей 2019: милые поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Праздники и выходные в июне: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздники и выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы
Зеленский решил изменить два указа предыдущих президентов
Зеленский изменил два указа предыдущих президентов
Сегодня - День защиты детей
Сегодня - День защиты детей
Лучшие поздравления в прозе с Днем защиты детей
Лучшие поздравления в прозе с Днем защиты детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь