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В Косово призывают к расследованию в отношении российского сотрудника миссии ООН

В Косово призывают к расследованию в отношении российского сотрудника миссии ООН
17:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Косовские власти призывают ООН начать расследование в отношении россиянина Краснощекова.

Ответственный за внешние связи представитель Приштины Беджет Пацолли считает, что ООН должна открыть расследование в отношении российского сотрудника в миссии организации в Косово Михаила Краснощекова, передает косовский телерадиоканал РТК2.

"Тому, кто, злоупотребляя иммунитетом, участвует в преступных деяниях, нет места не только в Косово, его нельзя было брать на работу в ООН или ее миссии в мире", - сказал Пацолли.

Он добавил, что власти в Приштине готовы к сотрудничеству в случае начала расследования в ООН.

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28 мая Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере Косово. По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению спецоперации, и занимался "антиконституционной деятельностью, расшатывал мир и стабильность". Сербские СМИ, в свою очередь, утверждают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с травмами глаза и челюсти. В настоящее время Краснощеков находится в больнице в Белграде.

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Все по теме:

Россия, ООН, Косово, Михаил Краснощеков, Беджет Пацолли.
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