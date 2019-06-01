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Опрос: Партия Меркель потеряла первенство в рейтинге поддержки среди избирателей ФРГ

Опрос: Партия Меркель потеряла первенство в рейтинге поддержки среди избирателей ФРГ
18:47 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости мира: "Зеленые" в Германии впервые опередили партию Меркель.

В течение последней недели поддержка партии "Союз-90/Зеленые" среди немецких избирателей значительно выросла, что позволило ей занять первое место в рейтинге электоральных симпатий.

Таковы данные социологического опроса центра Forsa по заказу телеканалов RTL и ntv, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Так, 27% респондентов, заявили о своей поддержке зеленых. Это - на девять процентных пунктов больше, чем было зафиксировано неделю назад.

Зато две сестринские консервативные партии - Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) - имеют пока поддержку 26% избирателей, что на два процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе. Таким образом зеленые в рейтингах электоральных симпатий впервые опередили ХДС/ХСС.

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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) оказалась на третьем месте с поддержкой 12% опрошенных (минус пять процентных пунктов), далее идут правопопулисты из "Альтернативы для Германии" - об их поддержке заявили 11% немцев (минус два пункта). Восемь процентов опрошенных поддерживают Свободную демократическую партию, и еще семь процентов - Левую партию.

Напомним, немецкие зеленые стали главными триумфаторами на выборах в Европарламент, которые в ФРГ состоялись 26 мая. В сравнении с последними выборами 2014 года зеленые улучшили свой результат вдвое, набрав 20,5% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 28,9%, а СДПГ - 15,8%.

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Германия, Опрос, ХДС/ХСС, Союз-90/Зеленые.
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