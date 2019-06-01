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Авария на Дунае: Венгерские спасатели расширят область поисков пропавших без вести

Авария на Дунае: Венгерские спасатели расширят область поисков пропавших без вести
21:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Венгрии расширили поиски пропавших без вести в результате столкновения судов на Дунае.

В Венгрии спасатели и волонтеры решили расширить территорию, на которой уже третьи сутки ведутся поиски пропавших без вести в результате столкновения прогулочного судна с круизным лайнером, произошедшего вечером 29 мая в Будапеште на реке Дунай.

Как сообщает Deutsche Welle, по состоянию на субботу, 1 июня, судьба 21 человека - 19 пассажиров прогулочного судна и двух членов экипажа - до сих пор остается неизвестной.

Поскольку все туристы с этого судна были из Южной Кореи, к спасательной операции присоединились специалисты из этой страны. В субботу поиски проводятся на расстоянии до 50 километров вниз по течению Дуная.

С понедельника венгерские и южнокорейские аквалангисты должны начать обследовать затонувшее судно в поисках погибших. Как сообщает агентство новостей dpa, в настоящее время условия для подводных поисков на Дунае являются сложными из-за поднятия уровня воды вследствие обильных дождей.

Эксперты предполагают, что тела погибших могут находиться внутри судна.

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К поискам привлечены также спасатели из соседней с Венгрией Сербии, поскольку тела погибших могли быть отнесены течением реки вплоть на территорию этой страны.

Напоминается, что в результате столкновения двух судов на реке Дунай вечером 29 мая погибли как минимум семь человек. На борту одного из судов, которое перевернулось и затонуло, находились 35 человек: 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа из Венгрии. Все семеро погибших - туристы. Причины катастрофы выясняются. 30 мая венгерская полиция задержала капитана круизного лайнера, которым оказался 64-летний украинец.

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Кораблекрушение, Венгрия, Дунай, Будапешт.
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