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Авария прогулочного катера в Будапеште: Суд арестовал украинского капитана

Авария прогулочного катера в Будапеште: Суд арестовал украинского капитана
17:03 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: После крушения туристического катера в Будапеште, суд арестовал украинского капитана на месяц.

Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал на месяц капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С. в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай, в результате чего погибли как минимум семь человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Bors Online.

После заседания суда капитан Viking Sygin, по словам его адвоката, выразил соболезнования родственникам погибших и всем, кого затронула трагедия, но продолжил настаивать, что действовал по правилам и не его ошибка привела к затоплению катера.

Отмечается, что ввиду того, что капитан является иностранцем, то существовала вероятность его бегства из Венгрии, именно поэтому решение суда было ожидаемым.

Однако судьи постановили, что Юрий С. может выйти под залог в размере 15 млн форинтов (больше 45 тыс. евро). Прокуратура обжаловала это решение.

Сообщается, что перед зданием суда на его решение ожидало большое количество журналистов из Южной Кореи и Украины.

Напомним, прогулочный катер "Русалка" затонул в среду вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту лодки находились 35 человек – 33 корейских туристы и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семерых удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Авария в Будапеште: украинский капитан отрицает нарушение правил

По-прежнему официально не названы и причины аварии. Известно, что "Русалка" упала на бок через 7 секунд после столкновения и затонула.

Венгерская полиция в четверг вечером арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода, с которым вечером 29 мая столкнулся прогулочный катер на Дунае в Будапеште.

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Венгрия, Будапешт, Viking Sygin, Прогулочный катер.
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