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Во Франции произошло крупное ДТП

Во Франции произошло крупное ДТП
01:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Во Франции в результате столкновения легковушки с грузовиком погибло трое румын.

Крупное ДТП произошло на одной из автомагистралей Департамента Арден во Франции: в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком, погибли трое граждан Румынии, еще четверо доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Румынии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Посольство Румынии в Париже находится в постоянном контакте с властями Франции в связи с ДТП, в результате которого трое румынских граждан погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.Трое из травмированных находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Представители румынского дипломатического ведомства прилагают максимум усилий для получения дополнительной информации о личностях погибших, а также об обстоятельствах возникновения ДТП.

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По предварительным данным, жертвами аварии стали девушки 15-ти и 25-ти лет, а также ребенок в возрасте одного года и шести месяцев. По неподтвержденной пока информации, все погибшие и пострадавшие в результате ДТП – члены одной семьи.

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Франция, ДТП, Авария, Машина, Arden.
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