Во Франции произошло крупное ДТП

Новости мира: Во Франции в результате столкновения легковушки с грузовиком погибло трое румын.

Крупное ДТП произошло на одной из автомагистралей Департамента Арден во Франции: в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком, погибли трое граждан Румынии, еще четверо доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Румынии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Посольство Румынии в Париже находится в постоянном контакте с властями Франции в связи с ДТП, в результате которого трое румынских граждан погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.Трое из травмированных находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Представители румынского дипломатического ведомства прилагают максимум усилий для получения дополнительной информации о личностях погибших, а также об обстоятельствах возникновения ДТП.

По предварительным данным, жертвами аварии стали девушки 15-ти и 25-ти лет, а также ребенок в возрасте одного года и шести месяцев. По неподтвержденной пока информации, все погибшие и пострадавшие в результате ДТП – члены одной семьи.