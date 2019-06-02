Папа Римский призвал венгров и румын забыть о разногласиях

Новости мира: В Трансильвании более 80 000 людей собрались чтобы увидеть Папу Римского.

Папа Франциск призвал этнических венгров и румын оставить разногласия в прошлом во время визита в Трансильванию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Более 80 000 людей собрались на склонах вокруг одной из самых популярных католических святынь Румынии, храма Сумуле-Чук , чтобы увидеть Папу Римского на второй день его визита в страну.

Трансильвания, которая была частью Австро-Венгерской империи до конца Первой мировой войны, имеет значительное венгерское меньшинство, и там время от времени возникали трения между этническими венграми и румынами.

Этнические венгры, большинство из которых являются католиками в отличие от преимущественно православных румын, являются крупнейшим меньшинством в Румынии. В своей проповеди, направленной к промокшей под дождем толпе, среди которой был и президент Венгрии Янош Адер, Папа призвал, чтобы прошлые неприятности не были препятствием для сосуществования.

"Сложные и печальные ситуации из прошлого не должны быть забыты или отвергнуты, но они также не должны быть препятствием или поводом, что стоит на пути нашего желания жить вместе, как братья и сестры", - сказал он.

Франциск должен был лететь самолетом из Бухареста в город Бакэу, а потом на вертолете в храм в городе Сумуле-Чук, расположенный в горах. Но грозы, низкие облака и дождь заставили его лететь в город Тыргу-Муреш, по ту сторону Карпатских гор, и ехать по горным дорогам на автомобиле.

Оттуда Франциск должен был продолжить полет на вертолете в город Яссы, чтобы посетить католиков неподалеку от границы с Молдовой. Но официальные лица Ватикана сообщили, что он вернется в Тыргу-Муреш и полетит на самолете в Яссы, прежде чем вернуться в Бухарест.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно посещал Трансильванию в частном порядке, чтобы встретиться с местными венгерскими лидерами и изложить свои политические взгляды.

В 2015 году Румыния упрекнула его за публикацию на своей странице в Facebook относительно автономии румынской территории, населенной в основном этническими венграми, называя такой "ревизионизм" неприемлемым.