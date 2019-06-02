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Североатлантический совет обсудит вступление Северной Македонии в НАТО

Североатлантический совет обсудит вступление Северной Македонии в НАТО
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Йенс Столтенберг обсудит с Североатлантическим советом вопрос вступления Северной Македонии в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с членами Североатлантического совета альянса обсудят с руководством Северной Македонии вопрос будущего вступления этого балканского государства в НАТО.

Об этом журналистам сообщил советник премьер-министра Северной Македонии и национальный координатор НАТО Данные Талески, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Члены Североатлантического совета, в состав которого входят представители всех 29-ти стран-членов НАТО, а также Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, проведут ряд встреч с руководителями государства, во время которых будут обсуждаться вопросы интеграции Северной Македонии в НАТО. Кроме этого, будут определены дальнейшие действия, которые необходимо сделать нашей стране для окончательного вступления в альянс", - отметил советник.

Талески подчеркнул также, что Северная Македония достигла ощутимых результатов в осуществлении политических и военных реформ, заявив, что уже 13 государств ратифицировали Протокол относительно членства Северной Македонии в НАТО.

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Он выразил надежду, что процесс ратификации Протокола завершится к декабрю нынешнего года, когда в Лондоне пройдет юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 70-летию Альянса.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Североатлантический совет, Северная Македония.
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