В Италии освободили спасательное судно Sea-Watch 3

Новости мира: В Италии освободили от конфискации немецкое спасательное судно Sea-Watch 3.

В Италии освободили арестованное в прошлом месяце благотворительное спасательное судно, принадлежащее немецкой правозащитной организации Sea-Watch.

Об этом организация Sea-Watch International сообщила в своем Twitter.

"Sea-Watch 3 свободно! Мы получили официальное уведомление об освобождении судна от конфискации и его последующем возвращении в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание Daily Star, судно было арестовано 20 мая итальянской прокуратурой в рамках расследования по оказанию помощи нелегальной иммиграции. Сотрудники "Sea-Watch" спасли более 60 мигрантов из Ливии и доставили их в Италию. Глава МИД страны Маттэо Сальвини выступил против принятия беженцев, однако позже мигрантам разрешили высадиться на итальянском острове Лампедуза, а само судно - конфисковали.

Напоминаем, Италия отказывается принимать беженцев. В последние годы итальянские власти отозвали часть своих судов, патрулировавших у побережья Ливии, а также стали блокировать спасательные операции общественных организаций.