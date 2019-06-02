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Полиция в Белфасте обезвредила бомбу, прикрепленную к патрульному автомобилю

Полиция в Белфасте обезвредила бомбу, прикрепленную к патрульному автомобилю
06:28 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Северной Ирландии обезвредили бомбу, которая была прикреплена к патрульному автомобилю.

Полиция Северной Ирландии обнаружила и обезвредила в Белфасте взрывное устройство, прикрепленное к полицейскому автомобилю. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правоохранительных органов, передает УНН.

“Очень повезло, что это устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось, и никто не был убит или серьезно ранен. Оно было предназначено, чтобы убить полицейского”, — сказано в заявлении.

По предварительной версии полиции, взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами. Правоохранительные органы начали расследование.

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В последние месяцы в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере возросла активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландией.

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Полиция, Бомба, Белфаст, Северная Ирландия.
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