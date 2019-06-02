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Каждый пятый житель Грузии находится за чертой абсолютной бедности

Каждый пятый житель Грузии находится за чертой абсолютной бедности
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: За прошлый год уровень абсолютной бедности населения страны снизился по сравнению с показателем 2017 года на 1,8 процентных пункта - до 20,1%.

В Грузии, население которой составляет 3,7 млн человек, каждый пятый житель находится за чертой абсолютной бедности, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат) по условиям жизни в 2018 году.

Большинство людей, находящихся за чертой абсолютной бедности - жители сельской местности (23,1% против 26,6% годом ранее), в городах этот показатель составляет 18% (против 18,6%).

В 2018 году доля населения с уровнем ниже 60% от среднего потребления в масштабах Грузии составляла 20,5% (в городах - 17,2%, в селах - 25,4%). Доля населения с показателем ниже 40% составляла 7,6% (в городах 6,6%, в селах - 9,1%).

Как поясняет "Сакстат", черта бедности определена с учетом прожиточного минимума, доходов и расходов населения.

В Грузии сократилось население

Согласно результатам социологического исследования, проведенного в Грузии в декабре 2018 года Национально-демократическим институтом США (NDI), на просьбу отметить наиболее важные проблемы страны 51% опрошенных называли проблему занятости, 38% респондентов - бедность, 37% - рост цен.

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Грузия, Бедность, Грузины, Население Грузии.
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