Мэрия Парижа запретит курить в более 50 парках

Новости мира: С 8 июня в 52 парках Парижа мэрия введет запрет на курение, через неделю после вступления закона за нарушение запрета будут штрафовать на 38 евро.

Мэрия Парижа приняла решение ввести с 8 июня 2019 года полный запрет на курение в 52 парках. Отмечается, что такое решение было приурочено ко Всемирному дню без табака, который отмечается ежегодно 31 мая.

Запланировано, что в первый день запрета, в парках сотрудники мэрии будут информировать и предупреждать посетителей о новых правилах.

Кроме того, во всех парках, где будет запрещено курение, а решение о запрете курения касается около 10% зеленых зон Парижа, будут установлены соответствующие информационные материалы.

По прошествии недели после введения запрета на курение в 52 парках Парижа, нарушителей начнут штрафовать. Отмечается, что сумма штрафа будет составлять 38 евро. Известно, что начиная с 2015 года в Париже уже действует запрет на курение в детских игровых зонах, расположенных на территориях парков.