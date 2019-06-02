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В Венеции лайнер с туристами врезался в причал и протаранил туристический катер

В Венеции лайнер с туристами врезался в причал и протаранил туристический катер
13:10 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: В результате аварии на теплоходе два человека получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу для обследования.

Круизный лайнер потерял управление при заходе в Венецию в воскресенье, и врезался в причал и в туристический теплоход. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Круизный лайнер "Opera" судноплавной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.

Два человека получили легкие травмы на теплоходе, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Национальности пострадавших туристов неизвестны.

Авария теплохода в Будапеште: венгерская полиция задержала капитана-украинца

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.

Огромный лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, направлявших его к пристани. "Opera", построенная 15 лет назад, зарегистрирована в Панаме и вмещает 2679 пассажиров.

Напомним, в Будапеште в результате столкновения речного лайнера с прогулочным теплоходом на Дунае погибли по меньшей мере 7 человек, 21 считаются пропавшими без вести.

На этой неделе на реке Рейн между Германией и Францией перевернулась лодка, в результате чего три человека погибли, а ребенок пропал без вести.

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Авария, Жертвы, Теплоход, Венеция, Круизный лайнер.
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