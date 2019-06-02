В проливе Ла-Манш за день задержали более 70 мигрантов

Новости мира: Сотрудники береговой охраны в проливе Ла-Манш в течение суток задержали 8 лодок, в которых 74 мигранта пытались добраться до британского побережья из Франции.

Британская береговая охрана в проливе Ла-Манш за один день задержала 8 лодок, в которых находились более 70 мигрантов. Отмечается, что таким образом мигранты хотели добраться до британского побережья из Франции.

По последним данным, сотрудники береговой охраны задержали 74 человека. По словам депутата парламента Дувра Чарли Элфике, это было "рекордное количество лодок за один день".

Министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что обеспокоен из-за сложившейся ситуации и регулярно получает обновленную информацию по данному случаю.

По словам Джавида, те люди, которые решились на столь опасное путешествие по одному из самых оживленных морских путей в мире, подвергают свою жизнь серьезной опасности. Поэтому, он пообещал делать все возможное, чтобы остановить их. Также известно, что в тот же день восемь человек в надувной лодке были замечены на пляже Винчелси, в Восточном Суссексе.