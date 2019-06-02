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Шольц: Три большие коалиции не сделали ничего хорошего для Германии

Шольц: Три большие коалиции не сделали ничего хорошего для Германии
15:32 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Германии заявляют об отсутствии необходимости в больших коалициях, в которых не нуждаются граждане.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц исключает возможность создания большой коалиции после следующих выборов в стране после поражения Социал-демократической партии на выборах в Европарламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Три большие коалиции подряд не сделали ничего хорошего для Германии", - сказал Шольц.

Сейчас в правительственную коалицию в Германии входят блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДC/ХСС) и СДПГ.

"Никто не хочет продолжения сегодняшней коалиции после 2021 - ни граждане, ни ХДС/ХСС, ни мы - социал-демократы - вовсе не хотим", - отметил Шольц.

Вице-канцлер также обратил внимание на политику нынешней коалиции. Он отметил, что СДПГ "не будет праздно наблюдать, если будет отложен в долгий ящик закон о защите климата".

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По его словам, изменение климата "драматическим процессом для нашей политики, нашей экономики и нашего общества".

Напомним, лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с должности лидера партии и фракции в Бундестаге.

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Все по теме:

Германия, СДП, ХДС/ХСС, Олаф Шольц.
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