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Папа Римский во время визита в Румынию попросил прощения у ромов

Папа Римский во время визита в Румынию попросил прощения у ромов
03:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Папа Римский в Румынии попросил прощения у ромов за столетия дискриминации.

Папа Римский, завершающий визит в Румынию, выступил в городе Блаж, в центральном уезде Алба.

Как передает Радио Свобода, Франциск, от имени католической церкви, попросил прощения у ромов за столетия дискриминации, унижений и пренебрежительного отношения.

Ромы в Европе веками подвергались репрессиям и преследованию. Сотни тысяч ромов, судя по историческим хроникам и документам, были убиты в годы Холокоста. В настоящее время европейские ромы живут большей частью на юге и в центре Европы. Только в Румынии они составляют около 10 процентов всего населения.

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Они жалуются, что вынуждены вести борьбу за рабочие места, преодолевая дискриминацию, а многие из них живут в бедности. Встрече с представителями ромской общины Румынии предшествовала церемония причисления к лику блаженных семерых католических епископов, замученных в румынских тюрьмах в период коммунистического правления.

В 1948 году власти задержали священников, обвинив их в измене за то, что все семеро отказались принять православие. Они были убиты и тайно захоронены.

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Румыния, Папа Римский, Ромы, Франциск.
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