Британия не будет препятствовать экстрадиции Ассанжа в США

Новости мира: Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Джереми Хант заявил, что не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Daily Mail.

"Совершенно верно, что он предстанет перед правосудием, и у него нет больше причин избежать его", - заявил Хант.

Министр считает, что Ассанж виновен в двух преступлениях, "которые привели к гибели людей". Ранее в США планировали предъявить Ассанжу дополнительные обвинения еще по 17 пунктам.

Новые обвинения должны были быть связаны с незаконным получением и опубликованием данных, имеющих отношение к обороне США. 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США. Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.

Как сообщалось, 30 мая 47-летний Джулиан Ассанж должен был явиться на допрос по делу о его экстрадиции в США. Но британские власти отложили слушания из-за того, что Ассанж оказался физически слишком слабым, чтобы участвовать в суде по видеосвязи. Адвокат Ассанжа сообщил, что он переведен в тюремную больницу. Новое слушание назначено на 12 июня.

Ассанж был арестован 11 апреля после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне. Сейчас он отбывает срок в 50 недель в британской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог. Соединенные Штаты добиваются выдачи Британией Ассанжа по обвинению в незаконной публикации секретных материалов, в частности, имен засекреченных источников, а также в сговоре с экс-аналитиком армии рядовым Челси Мэннинг в доступе к секретной информации.