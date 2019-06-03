В Албании требуют отставки премьера, произошли столкновения с полицией

Новости мира: На улицы столицы Албании Тираны вышли тысячи сторонников оппозиции с требованием отставки премьер-министра. произошли столкновения с полицией, есть раненые.

Тысячи сторонников оппозиции в воскресенье вышли на улицы албанской столицы Тираны, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы. Об этом сообщает DW.

"Вследствие столкновений с правоохранителями получили ранения 10 полицейских и трое протестующих", - говорится в сообщении.

"Рама, уходи", - выкрикивали демонстранты, бросая в правоохранителей петарды, камни и дымовые бомбы, несмотря на призывы организаторов протестной акции воздержаться от насилия. Посольство США в Албании осудило такие действия протестующих и призвало оппозицию к диалогу с властью.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который находился с визитом в Тиране, также осудил насилие. "Политическое насилие противоречит нашим демократическим ценностям. Это абсолютно неприемлемо", - сказал он.

Протесты в Албании начались в феврале 2019 года. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки Рамы, который занимает должность с 2013 года. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее председателя обвиняют в фальсификации результатов выборов и коррупции. В конце февраля более 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали свои мандаты в знак протеста.