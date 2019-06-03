Албания может потерять безвиз

Новости мира: В Европейской комиссии подтвердили угрозу потери Албанией безвизового режима из-за уровня организованной преступности.

В Еврокомиссии заявили, что со стороны Нидерландов было направлено обращение с просьбой пересмотреть безвизовый режим с Албанией.

Об этом рассказала пресс-секретарь ЕК Наташа Берто во время брифинга. Причиной такой реакции со стороны Нидерландов стала угроза албанской организованной преступности, которая действует на ее территории.

"В дальнейшем комиссия тщательно оценит содержание сообщения в соответствии с процедурой и основываясь на соответствующих данных и имеющейся информации о конкретных обстоятельствах. Следующим шагом станет информирование с нашей стороны Европарламента и Совета ЕС. Затем они предоставят свою оценку и анализ", - рассказала пресс-секретарь.

Также она объяснила, что любые действия в рамках приостановления безвизового режима с Албанией будут приниматься лишь после тщательного анализа и оценки обстоятельств.

По правилам члены Комиссии имеют месяц для изучения заявления, после чего будет принято решения, останавливать безвиз или нет. Представительница ЕК отмечает, что подобный случай является первым в истории, когда государство, входящее в состав Комиссии, просит рассмотреть приостановление безвизового режима с третьей страной.