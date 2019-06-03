"Румынский захват" части Украины оказался фантастикой (Видео)

Новости мира: Черновицкие журналисты отыскали автора ролика, в которой Румыния якобы захватила часть Украины.

Нашумевший ролик о "захвате" части Одесской и Черновицкой областей оказался не больше чем фантазией писателя.

Об этом сообщается на соцстранице местного СМИ. Дан Ионеску, который проживает в Бухаресте, подтвердил журналистам, что сам смонтировал ролик и предоставил к этому доказательства. "Я поддерживаю украинскую независимость и уважаю границы Украины", - подчеркнул писатель в комментарии буковинскому телеканалу.

Оказалось, что скандальное видео, которое подняло на уши Генеральную прокуратуру Украины, оказалось частью фентези-книги Дана Ионеску. Автор отмечает, что данное произведение он создает в жанре альтернативной истории.

Отмечается, что на видео успели отреагировать в военной прокуратуре Украины. "Главный военный прокурор Анатолий Матиос завтра (4 июня - ред.) проведет совещание руководителей силовых структур из-за видео с YouTube, в котором Румыния якобы захватывает территории Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины в 2022 году", - сообщается в пресс-службе ГПУ.

В ответ на это автор видеоработы написал Анатолию Матиосу, что это всего лишь произведение об альтернативной временной линии. Но пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган сказала, что мессенджер военного прокурора временно заблокирован.

Также сообщается, что Анатолий Матиос уже объявил о внесении в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке к совершению особо тяжких преступлений.