Прихожане в мечети Лондона обезвредили мужчину с молотком

Новости мира: Накануне Рамадана мужчина с молотком напал на прихожан в лондонской мечети.

Прихожане лондонской мечети, которые находились в ней по случаю Рамадана, задержали мужчину с молотком, который пытался атаковать их.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Полиция получила сообщение о мужчине, вооруженного молотком, в понедельник около 4.30 утра.

"Нам сообщили, что 38-летний мужчина попытался напасть на людей. Прихожане задержали его до приезда правоохранителей", - сообщили в столичной полиции.

Сообщается, что полиции оставались арестовать мужчину по подозрению в попытке нанести тяжкие телесные повреждения.

В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция утверждает, что не видит террористических мотивов в попытке нападения. Сообщается, что нашлись очевидцы того, как задержанный накануне вступил в конфликт с посетителями мечети.