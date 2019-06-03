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ЕС отвергает вину за смерти 12 тысяч мигрантов

ЕС отвергает вину за смерти 12 тысяч мигрантов
18:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ЕС назвал преступные группировки виновниками гибели большого количества мигрантов в Средиземном море.

Евросоюз делает все возможное, чтобы цивилизованно регулировать миграционные потоки, поэтому вина в гибели большого количества мигрантов, которые пытались попасть в страны ЕС через Средиземное море, лежит на преступных группировках.

Об этом в понедельник на брифинге для прессы заявила представитель Еврокомиссии Наташа Берто (Natasha Bertaud), сообщает корреспондент.

Именно так она прокомментировала сообщение о том, что Международный уголовный суд обнародовал доклад в несколько сотен страниц, который обвиняет ЕС и его отдельные страны в создании «наиболее смертоносного миграционного пути» в Средиземноморье, на котором погибли уже более 12 тысяч человек.

Информация об этом появилась сразу в нескольких влиятельных европейских изданиях, в частности, The Guardian.

«Мы видели эти сообщения. Обычно, мы не комментируем производства, которые еще не были начаты. Если говорить более обобщенно, результаты усилий ЕС, благодаря которым были спасены жизни тысяч людей в Средиземноморье, говорят сами за себя. Именно сохранение жизни людей всегда было наибольшим приоритетом ЕС, и он продолжает работать в этом направлении», - отметила Берто.

Она напомнила, что Еврокомиссия под руководством президента Жана-Клода Юнкера от начала полномочий уделяла высокое внимание именно этой проблеме. Еще в 2015 году Еврокомиссия заявила, что прекращение Италией спасательной операции в Средиземноморье было ошибкой, и немедленно привлекли к этой работе способности ЕС.

С 2015 года Евросоюз провел в этом регионе четыре морские операции, которые помогли спасти жизни более чем 730 тысяч человек. В то же время удалось значительно сократить количество погибших на этом пути. «Это не политика ЕС, которая приводит к этим трагедиям, это результат жестоких и опасных действий преступников, которые занимаются контрабандой людьми, используют их отчаянное положение и подвергают риску жизни», - отметила представитель Еврокомиссии.

По ее словам, Евросоюз намерен продолжить тренировочную миссию и предоставление необходимого оборудования подразделениям береговой охраны Ливии для проведения поисково-спасательных операций на море, а также для борьбы с организованной преступностью по контрабанде людьми, как на море, так и на суше.

У берегов Ливии спасли полторы сотни мигрантов

«Европейский Союз делает все возможное, чтобы облегчить положение мигрантов и беженцев в Ливии. Диалог, который ЕС поддерживает с властями Ливии, фокусируется на соблюдении прав человека, в том числе - мигрантов и беженцев. ЕС поддерживает работу агентств ООН по помощи беженцам и перемещенным лицам, выдвигает альтернативы и стремится остановить практику задержания этих людей в Ливии, и параллельно решает вопрос об их эвакуации из Ливии в безопасные пункты приема. Эта политика остается неизменной», - сказала Берто.

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Мигранты, ЕС, Евросоюз, Наташа Берто.
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