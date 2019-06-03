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В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов

В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
19:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В комитете ПАСЕ предлагают запретить лишать депутатов права голоса в ассамблее при пересмотре полномочий их делегации.

В регламентном комитете ПАСЕ в понедельник предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.

"Принятый проект резолюции предусматривает внесение дополнений в правила работы, чтобы пояснить, что в случае запроса на пересмотр полномочий (делегации - ред.) нельзя временно или на постоянной основе отзывать право голоса, право быть представленным (в ПАСЕ - ред.) и право высказываться на заседаниях", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Кроме того, в комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций.

Ожидается, что одобренный в среду проект резолюции будет рассмотрен 24 июня в Страсбурге на пленарной сессии Ассамблеи.

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Напомним, регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европе 3 июня одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций.

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ПАСЕ, Совет Европы, Депутаты ПАСЕ.
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