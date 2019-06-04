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Возле берегов Греции за выходные перехватили более двух сотен мигрантов

Возле берегов Греции за выходные перехватили более двух сотен мигрантов
01:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Возле побережья Греции перехватили несколько судов с 234 мигрантами на борту.

Сотрудники береговой охраны Греции и Европейского агентства по охране внешних границ ЕС (Frontex) в течение прошлых выходных остановили несколько судов с 234 мигрантами на борту, которые пытались попасть из Турции в Грецию.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на греческую береговую охрану.

Сотрудники Frontex остановили возле островов Лесбос и Агатониси в Эгейском море несколько кораблей со 118 мигрантами. Экипажи судов задержаны. В то же время греческая береговая охрана обнаружила еще 116 мигрантов вблизи портового города Александруполис, информирует агентство новостей dpa.

Куда именно доставили перехваченных мигрантов, не сообщается. Пункты приема беженцев на греческих островах переполнены.

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Отмечается, что мигранты и в дальнейшем прибывают к берегам Греции несмотря на соглашение по преодолению кризиса беженцев, о котором договорились ЕС и Турция в марте 2016 года. Оно предусматривало, среди прочего, предоставление Турции помощи для обустройства лагерей беженцев. Между Грецией и Турцией было заключено соглашение о реадмиссии. Согласно ему в Турцию возвращали искателей убежища, которым было отказано в статусе беженца. Благодаря этим шагам удалось существенно сократить поток мигрантов из Турции в Грецию.

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Мигранты, Греция, ЕС, FRONTEX.
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