Возле берегов Греции за выходные перехватили более двух сотен мигрантов

Новости мира: Возле побережья Греции перехватили несколько судов с 234 мигрантами на борту.

Сотрудники береговой охраны Греции и Европейского агентства по охране внешних границ ЕС (Frontex) в течение прошлых выходных остановили несколько судов с 234 мигрантами на борту, которые пытались попасть из Турции в Грецию.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на греческую береговую охрану.

Сотрудники Frontex остановили возле островов Лесбос и Агатониси в Эгейском море несколько кораблей со 118 мигрантами. Экипажи судов задержаны. В то же время греческая береговая охрана обнаружила еще 116 мигрантов вблизи портового города Александруполис, информирует агентство новостей dpa.

Куда именно доставили перехваченных мигрантов, не сообщается. Пункты приема беженцев на греческих островах переполнены.

Отмечается, что мигранты и в дальнейшем прибывают к берегам Греции несмотря на соглашение по преодолению кризиса беженцев, о котором договорились ЕС и Турция в марте 2016 года. Оно предусматривало, среди прочего, предоставление Турции помощи для обустройства лагерей беженцев. Между Грецией и Турцией было заключено соглашение о реадмиссии. Согласно ему в Турцию возвращали искателей убежища, которым было отказано в статусе беженца. Благодаря этим шагам удалось существенно сократить поток мигрантов из Турции в Грецию.