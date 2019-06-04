СМИ: ЕС намерен продлить "крымские" санкции

Новости мира: Евросоюз планирует продлить на год санкции в отношении Крыма.

Европейский Союз намерен в очередной раз продлить на год односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе.

"Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось ранее", - отметил он, подчеркнув, что это не связано с черным списком РФ для ЕС.

По словам дипломата, официальное решение о продлении санкций будет принято без обсуждения и, скорее всего, на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

Как сообщалось ранее, 18 июня 2018 года Совет Европейского Союза продлил до 23 июня 2019 года санкции, предусматривающие запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары из полуострова.

Ограничительные меры касаются лиц и компаний из стран-членов Евросоюза и распространяются на территорию оккупированного Крыма и Севастополя.

Санкции включают запрет на импорт продукции происхождением из Крыма в страны Евросоюза, а также запрет на инвестиции и капиталовложения в Крыму. Это означает, что ни один европеец или зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять услуги.

Запрещается осуществление туристических услуг, в частности европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, кроме чрезвычайных ситуаций.

Также запрещается осуществлять экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, а также применять эти товары и технологии на транспорте, в телекоммуникациях, в энергетическом секторе, в частности для исследования, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, запрещается обеспечивать технической помощью, посредническими операциями, строителями и инженерными услугами, связанными с инфраструктурой в этих секторах.