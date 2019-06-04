Скачать
Вторник, 04.06.2019
Повестка на 4 июня: Рада рассмотрит законопроект о ВСК и импичмент президента
Повестка на 4 июня: Рада рассмотрит законопроект о ВСК и импичмент президента
Украина представит позицию в Международном суде ООН по иску против РФ
Украина представит позицию в Международном суде ООН
Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла
Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла
Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день

Елизавета II на ужине с Трампом напомнила о важности международных организаций

Елизавета II на ужине с Трампом напомнила о важности международных организаций
09:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Королева Великобритании Елизавета II во время ужина по случаю визита президента США Дональда Трампа напомнила о важности международных организаций после Второй мировой войны.

Британская королева Елизавета II во время торжественного ужина в Букингемском дворце по случаю визита президента США Дональда Трампа напомнила гостям о важности сформированных после Второй мировой войны международных организаций.

"Великобритания и США после жертв, принесенных во время Второй мировой войны, работали с союзниками, чтобы создать международные организации. Это делалось, чтобы гарантировать, что столь ужасные войны больше не повторятся", - сказала она. Речь королевы транслировало в прямом эфире как британское, так и американское телевидение.

"Мир изменился, но мы всегда помним о первоначальной функции этих структур: страны должны работать вместе, чтобы сохранить мир, доставшийся им столь дорогой ценой", - добавила Елизавета II.

Трамп поддержал Brexit

Трамп неоднократно подвергал критике работу международных организаций, в частности, ООН, считая ее неэффективной. Также во время его президентства США приступили к пересмотру ряда торговых соглашений. Помимо этого, США вышли из ядерной сделки с Ираном и взяли курс на выход этим летом на выход из ДРСМД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Елизавета II, Королева Великобритании, Дональд Трамп, Визит в Британию.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
02 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
03 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
04 В МИД отреагировали на возвращение Кучмы в ТКГ
05 Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину
Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
Трамп поддержал Brexit
Трамп поддержал Brexit
Рецепт дня: сметанный торт с клубникой и печеньем
Рецепт дня: сметанный торт с клубникой и печеньем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь