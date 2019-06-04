Скачать
Вторник, 04.06.2019
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
В Раде требуют заслушать руководство силовых структур из-за смерти мальчика
От силовиков требуют ответа в Раде из-за смерти мальчика
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
Меган Маркл и принц Гарри посвятили пост в Instagram ЛГБТ-сообществу
Меган Маркл и принц Гарри посвятили пост в Instagram ЛГБТ-сообществу

Премьер-министр Италии грозится уйти в отставку: причина

Премьер-министр Италии грозится уйти в отставку: причина
13:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о готовности сложить свои полномочия, если партии популистской коалиции не достигнут согласия.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что готов уйти в отставку, если партии "Лига Севера" и "Движение пяти звезд" из руководящей популистской коалиции не достигнут согласия. Об этом сообщает AFP.

"Я прошу обе эти политические силы сделать выбор и сказать, хотят ли они, как и раньше выполнять обязательства в рамках работы правительства", - заявил он. - "Если нет, я просто сложу свои полномочия".

Отношения между "Лигой Севера" и "Движением пяти звезд" ухудшились во время избирательной кампании в Европарламент.

Италия против военной интервенции в Венесуэле

На выборах "Лига Севера" обошла партнеров по коалиции с результатом в 34% голосов. Впоследствии появились слухи о том, что лидер партии Маттео Сальвини может отказаться от коалиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коалиция, Отставка, Согласие, Джузеппе Конте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
02 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
03 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
04 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
05 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
Трамп нарушил протокол, положив руку на спину королевы Елизаветы II
Президент США мог нарушить протокол в Британии
&quot;Не пыталась худеть&quot;: американская модель plus-size появилась на обложке известного глянца
"Не пыталась худеть": американская модель plus-size появилась на обложке известного глянца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь