Премьер-министр Италии грозится уйти в отставку: причина

Новости мира: Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о готовности сложить свои полномочия, если партии популистской коалиции не достигнут согласия.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что готов уйти в отставку, если партии "Лига Севера" и "Движение пяти звезд" из руководящей популистской коалиции не достигнут согласия. Об этом сообщает AFP.

"Я прошу обе эти политические силы сделать выбор и сказать, хотят ли они, как и раньше выполнять обязательства в рамках работы правительства", - заявил он. - "Если нет, я просто сложу свои полномочия".

Отношения между "Лигой Севера" и "Движением пяти звезд" ухудшились во время избирательной кампании в Европарламент.

На выборах "Лига Севера" обошла партнеров по коалиции с результатом в 34% голосов. Впоследствии появились слухи о том, что лидер партии Маттео Сальвини может отказаться от коалиции.