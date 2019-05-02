Италия против военной интервенции в Венесуэле

Официальный Рим выступил против военной операции в Венесуэле для преодоления кризиса в стране. Об этом в четверг сообщил глава Министерства иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланеси, сообщает ANSA.
По его словам, Италия, согласно своей Конституции, отвергает военный инструмент для решения мировых конфликтов.
«Я полностью согласен с тем, что сказано в Конституции», - заявил глава МИД Италии.
Напомним, США будут готовы подключить армию к решению венесуэльского кризиса, если в этом будет необходимость, заявил глава госдепа Майк Помпео.
В Министерстве иностранных дел Украины считают, что проведение свободных выборов президента Венесуэлы прекратит противостояние в этой стране.
Международная контактная группа по Венесуэле объявила о встрече 6-7 мая для поддержания демократии в стране.