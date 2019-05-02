Италия против военной интервенции в Венесуэле

Новости мира: Италия, ссылаясь на букву Конституции, решительно против военной операции в Венесуэле.

Официальный Рим выступил против военной операции в Венесуэле для преодоления кризиса в стране. Об этом в четверг сообщил глава Министерства иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланеси, сообщает ANSA.

По его словам, Италия, согласно своей Конституции, отвергает военный инструмент для решения мировых конфликтов.

«Я полностью согласен с тем, что сказано в Конституции», - заявил глава МИД Италии.

Напомним, США будут готовы подключить армию к решению венесуэльского кризиса, если в этом будет необходимость, заявил глава госдепа Майк Помпео.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что проведение свободных выборов президента Венесуэлы прекратит противостояние в этой стране.

Международная контактная группа по Венесуэле объявила о встрече 6-7 мая для поддержания демократии в стране.