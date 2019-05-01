В США подтвердили готовность использовать армию в Венесуэле

Новости мира: США используют армию для решения венесуэльской проблемы, если это потребуется.

США будут готовы подключить армию к решению венесуэльского кризиса, если в этом будет необходимость, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Военная операция возможна. Если это потребуется, то США сделает это", - сказал госсекретарь в среду в интервью Fox Business Network.

При этом он добавил, что в администрации США предпочли бы увидеть мирное решение проблемы.

Такое заявление прозвучало на следующий день после масштабных акций протеста в Венесуэле против президента страны Николаса Мадуро. Ожидается, что оппозиция продолжит проводить демонстрации в среду.

Напомним, число пострадавших в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями в Венесуэле достигло 71 человека.

Ранее сообщалось, что временный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро.

Гуайдо анонсировал начало финальной стадии операции Свобода на 1 мая. Ее целью является свержение президента Николаса Мадуро.