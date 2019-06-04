Проливные дожди и штормы: Болгария тонет в воде

Новости мира: Большая часть территории Болгарии находиться под водой из-за проливных дождей и штормов.

Как сообщается в иностранных СМИ, 15 регионов страны заливают потоки воды, что стало последствием проливных дождей.

"На юге Болгарии центр Пловдива находится под водой, движение городом заблокировано. Такая же ситуация сохранялась на протяжении нескольких часов в Варне на востоке страны", - говориться в сообщении СМИ.

Также известно, что под влияние водной стихии попали 15 регионов Болгарии. В министерстве охраны окружающей среды призвали представителей местных властей очистить русла рек, поскольку уровень воды в водоемах центральной части государства повышается.

В свою очередь местные власти начали подсчет убытков, которые уже достигли 150 миллионов евро согласно поданным заявкам. Как заявил глава МВД Болгарии Младен Маринов, в фонде ликвидации последствий стихий и аварий заложено только 35 млн евро.

Flooding in Plovdiv, Bulgaria last night, June 2nd. Report: Tono Terziev / Meteo Balkans pic.twitter.com/lH7xJweuLt — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 3 июня 2019 г.

Власти уже предупредили об серьезных убытках в отрасли сельского хозяйства из-за паводков. Метеорологи, в свою очередь, ничем порадовать не могут. Специалисты прогнозируют, что такая ситуация с погодой продлиться как минимум до конца недели.