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На вокзале в немецком Кельне произошла паника: причина

На вокзале в немецком Кельне произошла паника: причина
10:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В немецком городе Кельн на главном вокзале произошла паника из-за того, что несколько мужчин в характерной одежде выкрикивали "Аллаху Акбар!".

На вокзале немецкого города Кельн несколько мужчин в характерной одежде начали выкрикивать "Аллаху Акбар!", чем вызвали панику среди прохожих. Об этом сообщает Rheinische Post.

"Десять мужчин переполошили прохожих на главном вокзале Кельна возгласами "Аллаху Акбар!", что привело к широкомасштабной полицейской операции", - говорится в сообщении.

Полицию вызвали несколько свидетелей, которые сообщили о мужчинах в "длинном одеянии и жилетах" на привокзальной площади, выкрикивавших "Аллаху Акбар!". К месту были отправлены несколько патрульных машин, выход на привокзальную площадь заблокировали. В результате задержали десятерых подозреваемых в возрасте от 18 до 28 лет.

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Через некоторое время полиция заявила, что опасности нет. Задержанные объяснили, что просто хотели отметить "праздник сахара", который завершает Рамадан. Им не стали предъявлять никаких обвинений. При этом, отмечает издание, у одного из них был обнаружен и конфискован нож.

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Германия, Кельн, Крики, Паника на вокзале, Аллаху Акбар.
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