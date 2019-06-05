На вокзале в немецком Кельне произошла паника: причина

Новости мира: В немецком городе Кельн на главном вокзале произошла паника из-за того, что несколько мужчин в характерной одежде выкрикивали "Аллаху Акбар!".

На вокзале немецкого города Кельн несколько мужчин в характерной одежде начали выкрикивать "Аллаху Акбар!", чем вызвали панику среди прохожих. Об этом сообщает Rheinische Post.

"Десять мужчин переполошили прохожих на главном вокзале Кельна возгласами "Аллаху Акбар!", что привело к широкомасштабной полицейской операции", - говорится в сообщении.

Полицию вызвали несколько свидетелей, которые сообщили о мужчинах в "длинном одеянии и жилетах" на привокзальной площади, выкрикивавших "Аллаху Акбар!". К месту были отправлены несколько патрульных машин, выход на привокзальную площадь заблокировали. В результате задержали десятерых подозреваемых в возрасте от 18 до 28 лет.

Через некоторое время полиция заявила, что опасности нет. Задержанные объяснили, что просто хотели отметить "праздник сахара", который завершает Рамадан. Им не стали предъявлять никаких обвинений. При этом, отмечает издание, у одного из них был обнаружен и конфискован нож.