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Немецкую СДПГ могут возглавить сразу три политика

Немецкую СДПГ могут возглавить сразу три политика
17:01 Сегодня Телеграф

Новости мира: Временное руководство Социал-демократической партии Германии может состоять из трех политиков.

После отставки Андреа Налес с должности председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) социал-демократы обсуждают вариант, при котором управлять ими временно будут сразу три политика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В частности, партию могут возглавить председатель СДПГ в федеральной земле Гессен Торстен Шефер-Гюмбелем, премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг и глава правительства земли Рейнланд-Пфальц Малу Драер.

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В свою очередь министр иностранных дел ФРГ, социал-демократ Хайко Маас считает, что временное руководство СДПГ могут осуществлять два политика, избранные всеобщим голосованием всех членов партии.

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Андреа Налес заявила, что покидает пост председателя, после того, как в конце мая СДПГ провалилась на выборах Европарламента, набрав всего 15,5% голосов.

Налес стала первой женщиной - главой социал-демократов в ФРГ. Этот пост она занимала 13 месяцев - на два месяца дольше, чем ее предшественник Мартин Шульц. Фракцией СДПГ в Бундестаге она руководила в течение 20 месяцев.

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Германия, СДПГ, Андреа Налес.
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