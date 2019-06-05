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Додон: Молдова не собирается платить РФ за газ, поставленный Приднестровью

Додон: Молдова не собирается платить РФ за газ, поставленный Приднестровью
11:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова не намерена платить России за долг Приднестровского региона за газ.

Молдова не собирается платить России за газ, который был поставлен ею Приднестровскому региону, заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Долг Приднестровского региона за газ - это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать", - заявил Додон во вторник вечером в интервью телеканалу NTV-Moldova.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который во вторник завершил свой визит в Молдову, а также побывал в Приднестровье.

Как заявил Додон, "проблему поставок газа нужно обсуждать в комплексе, и самым серьезным образом".

"Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья", - отметил президент РМ.

Он напомнил также, что договор с "Газпромом" (MOEX: GAZP) на поставки газа в Молдову истекает 1 января 2020 года, а "правительство не думает о том, как подписать новый договор".

"Я знаю, что министр экономики Кирилл Габурич написал письмо "Газпрому". Но никто не ведет никаких переговоров. А вопросы есть - и по тарифам, и по условиям поставок, и т.д", - отметил Додон.

"Проблема газа - это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться", - предупредил президент Молдовы.

Ранее сообщалось, что посольство Молдовы в Вене заявило, что пребывание Оперативной группы российских войск в Приднестровье незаконно, поэтому РФ обязана безоговорочно вывести свои войска и вооружение с этой территории. Ссылки российской власти на Соглашение от 1992 года о принципах мирного урегулирования Приднестровского конфликта являются безосновательными, поскольку в документе 1992 года нет ни одного упоминания о пребывании на территории Приднестровского региона Молдовы российских войск и вооружения.

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Молдова, РФ, Долг за газ, Приднепровский регион.
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