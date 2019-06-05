Стало известно, когда ЕС обсудит вопрос вступления в союз Северной Македонии

Новости мира: На встрече в Люксембурге 18 июня участники Евросоюза обсудят возможное вступление Северной Македонии в состав Европейского Союза.

Участники Европейского Союза обсудят вопросы, связанные с возможностью вступления Северной Македонии в ЕС, на встрече в Люксембурге 18 июня, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление главы ЕК Жан-Клода Юнкера.

"Председательство Румынии поставило этот вопрос во главу повестки Совета (на уровне глав МИД - прим. ред) по общим вопросам в июне. Еврокомиссия намерена сделать все, чтобы окончательное решение было принято летом", - заявил Юнкер.

Глава ЕК отметил, что некоторые члены ЕС испытывают сомнения относительно возможного членства Северной Македонии.

"Я в 2018 году ясно сказал, что ни одна страна не присоединится к Европейскому Союзу, пока не решит все свои двусторонние споры. Я знаю, что у некоторых государств-членов ЕС есть обеспокоенность. Я сделаю все возможное, чтобы убедить их последовать этому историческому процессу, и я буду защищать Северную Македонию всякий раз, когда в этом возникнет необходимость", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьером этой страны Зораном Заевым.

В свою очередь Заев поблагодарил его за поддержку.

"Мы завершили все поставленные перед нами задачи и теперь полностью готовы начать переговоры о вступлении", - сказал Заев.

В прошлом году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию.

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.