Скачать
Среда, 05.06.2019
Гройсман рассказал, какой должна быть цена на газ для населения в июне и июле
Кабмин обяжет "Нафтогаз" снизить цену на газ
Эскалация на Донбассе: Зеленский обсудит в Брюсселе ситуацию с коллегами
Зеленский обсудит с европейскими коллегами ситуацию на Донбассе
Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев
Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II

Стало известно, когда ЕС обсудит вопрос вступления в союз Северной Македонии

Стало известно, когда ЕС обсудит вопрос вступления в союз Северной Македонии
12:14 Сегодня Телеграф

Новости мира: На встрече в Люксембурге 18 июня участники Евросоюза обсудят возможное вступление Северной Македонии в состав Европейского Союза.

Участники Европейского Союза обсудят вопросы, связанные с возможностью вступления Северной Македонии в ЕС, на встрече в Люксембурге 18 июня, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление главы ЕК Жан-Клода Юнкера.

"Председательство Румынии поставило этот вопрос во главу повестки Совета (на уровне глав МИД - прим. ред) по общим вопросам в июне. Еврокомиссия намерена сделать все, чтобы окончательное решение было принято летом", - заявил Юнкер.

Глава ЕК отметил, что некоторые члены ЕС испытывают сомнения относительно возможного членства Северной Македонии.

"Я в 2018 году ясно сказал, что ни одна страна не присоединится к Европейскому Союзу, пока не решит все свои двусторонние споры. Я знаю, что у некоторых государств-членов ЕС есть обеспокоенность. Я сделаю все возможное, чтобы убедить их последовать этому историческому процессу, и я буду защищать Северную Македонию всякий раз, когда в этом возникнет необходимость", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьером этой страны Зораном Заевым. 

В свою очередь Заев поблагодарил его за поддержку.

"Мы завершили все поставленные перед нами задачи и теперь полностью готовы начать переговоры о вступлении", - сказал Заев.

В прошлом году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию.

Северная Македония после НАТО готовится вступить и в ЕС

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дата, Люксембург, Жан-Клод Юнкер, Вступление в ЕС, Северная Македония.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника
03 Советы домохозяйкам: как сделать махровые полотенца снова мягкими
04 Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в этот день
05 Рябошапка: президентский законопроект "реанимирует" закрытые дела НАБУ и САП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский рассказал, есть ли у него должность для Саакашвили
У Зеленского пока нет госдолжности для Саакашвили
Итоги дня 4 июня: Первый зарубежный визит Зеленского, суд по делу об убийстве мальчика, протесты в городах Украины
Главные новости за 4 июня
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
&quot;Первый зарубежный визит&quot;: Первая леди Украины восхитила стильным образом
"Первый зарубежный визит": Первая леди Украины восхитила стильным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь