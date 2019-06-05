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СМИ: Европейские дипломаты одобрили продление "крымских" санкций

СМИ: Европейские дипломаты одобрили продление "крымских" санкций
19:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму до 23 июня 2020г.

Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Дипломаты ЕС одобрили продление санкций в отношении РФ в связи с Крымом", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что в случае окончательного утверждения ЕС этого решения срок действия санкций решено продлить до 23 июня 2020 года.

Агентство отмечает, что в Брюсселе этот вопрос вновь будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) на следующей неделе. Если он будет там одобрен, то правительства стран ЕС одобрят эти меры в промежутке между 18 и 20 июня.

Агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС 3 июня сообщило, что в Еврокомиссии предлагают продлить санкции в отношении России из-за Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. По его данным, рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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С марта 2014 года власти ЕС вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

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ЕС, Россия, Санкции, Оккупированный Крым.
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