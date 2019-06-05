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Зеленский встретился с Могерини: договорились усилить давление на Россию

Зеленский встретился с Могерини: договорились усилить давление на Россию
17:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский и Могерини договорились усилить совместное давление на РФ для освобождения украинских моряков и политзаключенных.

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини договорились усилить совместное давление на Российскую Федерацию для освобождения украинских моряков и политических заключенных.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, сегодня в Брюсселе президент Украины провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии.

"Участники встречи договорились усилить совместное давление на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины", - говорится в сообщении.

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Глава государства также проинформировал о планах по активизации реформ в приоритетных сферах. Это - борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа СБУ.

Зеленский поблагодарил Могерини за сохранение постоянного внимания Совета ЕС по иностранным делам к вопросу поддержки Украины и ситуации безопасности на востоке страны, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

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Еврокомиссия, Россия, Политзаключенные, Владимир Зеленский, Федерика Могерини.
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