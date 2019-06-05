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Северная Македония проводит крупнейшие в истории страны военные учения

Северная Македония проводит крупнейшие в истории страны военные учения
21:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Северной Македонии стартовали крупнейшие в истории страны военные учения.

Около трех тысяч военнослужащих из шести стран – Северной Македонии, США, Албании, Болгарии, Черногории и Литвы принимают участие в крупнейших в истории этого балканского государства военных учениях "Решающий удар".

Как сообщает Новая Македония, учения пройдут на Криволакском полигоне.

Издание приводит слова заместителя министра обороны Северной Македонии Бекима Максути, подчеркнувшего во время церемонии открытия учений, что "крупнейшие в истории страны военные учения проходят в исключительное для государства время, когда Северная Македония готовится стать полноправным членом Североатлантического альянса НАТО".

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"Наша страна – твердо верящий в ценности Альянса союзник, знающий, как бороться за демократию, свободу, равенство и верховенство права", - отметил Максути.

Военные учения продлятся до 9 июля, а главная их цель – совершенствование взаимодействия союзнических армий.

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НАТО, Военные учения, Северная Македония, Решающий удар.
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