Скачать
Четверг, 06.06.2019
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Савченко рассказала, с чем ее партия идет на выборы
Савченко рассказала, с чем ее партия идет на выборы
Португалия - Швейцария: Роналду выводит сборную в финал Лиги Наций
Португалия - Швейцария: Роналду выводит сборную в финал Лиги Наций
Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
Вознесение Господне 2019: как встретить праздник

Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину

Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
04:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: На встречи Федерика Могерини и Владмир Зеленский обсудили возможные пути продвижения вперед для полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заверила президента Украины Владимира Зеленского в том, что ЕС продолжит поддерживать Украину в ее программе реформ и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Такой посыл содержался в ходе двухсторонней встречи, которая прошла в среду в Брюсселе в рамках первого зарубежного визита главы украинского государства после вступления в должность, говорится в заявлении официального представителя ЕС.

"Высокий представитель поздравила президента Зеленского с победой на выборах и подчеркнула, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину, помогая стране в ее программе реформ и в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - сказано в заявлении.

В ходе встречи Высокий представитель и украинский президент обсудили возможные пути продвижения вперед для полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, "напомнив в этом отношении об ответственности России". Они также "отвергли недавние российские указы", дающие право, в частности, лицам, которые постоянно проживают в некоторых областях Донецкой и Луганской областей Украины, получить в упрощенном порядке российское гражданство.

"Федерика Могерини подчеркнула, что Европейский Союз готов поддержать реализацию Минска всеми доступными средствами. Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной цели президента Зеленского в отношении инклюзивного подхода к гражданам Украины, проживающим в районах, контролируемых неправительственными организациями на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Могерини также подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региону Азовского моря.

"Европейский союз ожидает, что Россия немедленно освободит 24 задержанных украинских моряка и вернет Украине три судна", - подчеркнул представитель ЕС.

Кроме того, в ходе встречи Высокий представитель и президент также затронули вопрос о необходимости продолжения Украиной процесса реформ "на благо своих граждан и в контексте Соглашения об ассоциации Украина-ЕС".

"Они с нетерпением ждут продолжения дискуссий и совместной работы на следующем саммите Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве", - отмечается в заявлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Федерика Могерини, Владмир Зеленский, Встреча Могерини-Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Полуфинал Лиги Наций. Португалия - Швейцария: события матча (Видео)
03 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
04 Сайдик оценил предложение Кучмы о снятии блокады с ОРДЛО
05 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения
В Украине сохраняются прозападные настроения
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод
Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь