В Литве планируют нарастить численность вооруженных сил

Новости мира: Литва увеличит численность армии почти в полтора раза.

Литовское правительство утвердило планы увеличения вооруженных сил страны на ближайшие десять лет с 10 900 до 14 500 человек.

Об этом сообщает портал Delfi.

"Правительство Литвы утвердило планы увеличения численности вооруженных сил страны в ближайшие десять лет. Согласно утвержденному правительством проекту, количество профессиональных военных до 2028 года должно увеличиться с 10 900 почти до 14 500 человек", - говорится в сообщении.

Также намечено увеличение добровольческих частей. Так, количество добровольцев сил ополчения в составе вооруженных сил возрастет на 900 человек - до 6300. Втрое, до 3900 человек, должно увеличиться количество военнослужащих подготовленного резерва, которые принимают участие в учениях. Численность военного призыва должна вырасти на сто человек - до 3900.

В то же время количество курсантов Литовской военной академии и военнослужащих, обучающихся на курсах младших офицеров, останется без изменения - 320 и 610 соответственно.

Такие планы развития подготовлены с учетом соглашения политических партий страны о том, что в 2030 году на оборону будет выделяться 2,5% ВВП. Сейчас оборонные ассигнования Литвы несколько превышают 2%.