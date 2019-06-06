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В Литве планируют нарастить численность вооруженных сил

В Литве планируют нарастить численность вооруженных сил
08:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Литва увеличит численность армии почти в полтора раза.

Литовское правительство утвердило планы увеличения вооруженных сил страны на ближайшие десять лет с 10 900 до 14 500 человек.

Об этом сообщает портал Delfi.

"Правительство Литвы утвердило планы увеличения численности вооруженных сил страны в ближайшие десять лет. Согласно утвержденному правительством проекту, количество профессиональных военных до 2028 года должно увеличиться с 10 900 почти до 14 500 человек", - говорится в сообщении.

Также намечено увеличение добровольческих частей. Так, количество добровольцев сил ополчения в составе вооруженных сил возрастет на 900 человек - до 6300. Втрое, до 3900 человек, должно увеличиться количество военнослужащих подготовленного резерва, которые принимают участие в учениях. Численность военного призыва должна вырасти на сто человек - до 3900.

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В то же время количество курсантов Литовской военной академии и военнослужащих, обучающихся на курсах младших офицеров, останется без изменения - 320 и 610 соответственно.

Такие планы развития подготовлены с учетом соглашения политических партий страны о том, что в 2030 году на оборону будет выделяться 2,5% ВВП. Сейчас оборонные ассигнования Литвы несколько превышают 2%.

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Армия, Литва, Вооруженные силы Литвы.
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