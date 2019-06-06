Папа Римский одобрил изменение текста в христианской молитве "Отче наш"

Новости мира: Папа Римский Франциск поддержал изменение в тексте строк христианской молитвы "Отче наш".

Папа Римский Франциск официально одобрил внесение изменений в текст самой известной молитвы в христианстве - "Отче наш". Согласно информации с сайта Ucatholic, фразу "и не введи нас в искушение" в молитве предлагают заменить на "не дай нам поддаться искушению".

Папа Римский считает, что согласно предыдущему высказыванию, именно Бог решает привести нас в искушение или нет, а это не так. Лидер католиков подчеркнул, что Бог никогда не вводит нас в искушение, а позволяет его испытывать. При этом, он отметил, что человек сам делает выбор.

Понтифик считает, что эти слова или подобные им должны применяться в молитве "Отче наш" во всем мире.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск во время приема в итальянском городе Лорето запретил прихожанам целовать свой перстень, такой поступок вызвал дискуссии в католическом мире. Отмечается, что перстень является одним из символов авторитета понтифика. Бывший Папа Бенедикт XVI и его предшественник Иоанн Павел II также не любили, когда верующие целовали им руки.