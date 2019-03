Папа Римский Франциск взволновал католиков неожиданным поступком

В сети набирает популярность видео, на котором Папа Римский Франциск во время приема в городе Лорето, который расположен в Италии на берегу Адриатического моря, запретил прихожанам целовать свой перстень - один из символов авторитета понтифика.

Такой поступок Папы Римского вызвал немало дискуссий в католическом мире. Отмечается, что LifeSiteNews, консервативный католический сайт, который часто критикует Папу, назвал эту ситуацию "тревожной".

При этом, священник-иезуит Рассэл Поллитт заявил, что "вообще стоит отказаться от традиции целования папского перстня". По его мнению, это просто смешно, а многое из помпезности вокруг понтификов должно быть отменено.

As worshippers try to kiss his ring, Pope Francis would withdraw his hand https://t.co/pPtl18vrDG pic.twitter.com/yYfXuAKnRA

— Reuters Top News (@Reuters) 27 марта 2019 г.