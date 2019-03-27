Папа Римский Франциск взволновал католиков неожиданным поступком

Новости мира: Папа Римский Франциск во время приема в итальянском городе Лорето запретил прихожанам целовать свой перстень, поступок вызвал дискуссии в католическом мире.

В сети набирает популярность видео, на котором Папа Римский Франциск во время приема в городе Лорето, который расположен в Италии на берегу Адриатического моря, запретил прихожанам целовать свой перстень - один из символов авторитета понтифика.

Такой поступок Папы Римского вызвал немало дискуссий в католическом мире. Отмечается, что LifeSiteNews, консервативный католический сайт, который часто критикует Папу, назвал эту ситуацию "тревожной".

При этом, священник-иезуит Рассэл Поллитт заявил, что "вообще стоит отказаться от традиции целования папского перстня". По его мнению, это просто смешно, а многое из помпезности вокруг понтификов должно быть отменено.

As worshippers try to kiss his ring, Pope Francis would withdraw his hand https://t.co/pPtl18vrDG pic.twitter.com/yYfXuAKnRA — Reuters Top News (@Reuters) 27 марта 2019 г.

Как пишет агентство Reuters, католики вспоминают, что даже бывший Папа Бенедикт XVI и его предшественник Иоанн Павел II не любили, когда верующие целовали им руки.

Отмечается, что в Ватикане пока не прокомментировали подробно поведение Франциска.

Папский перстень (который еще называют "перстнем рыбака") является одним из символов авторитета понтифика. Кольцо служит напоминанием, что Папа Римский является преемником апостола Павла, который по роду занятий был рыбаком. Сообщается, что как только Папа умирает, перстень немедленно уничтожается, чтобы засвидетельствовать конец его правления.При этом, для новоизбранного Папы изготавливают новое кольцо, как правило, из золота. Но Папа Франциск в целях экономии попросил изготовить его перстень из позолоченного серебра.