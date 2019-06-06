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Сейм Литвы признал геноцидом преступления СССР против крымских татар

Сейм Литвы признал геноцидом преступления СССР против крымских татар
15:08 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Сейм Литвы признал депортацию крымских татар геноцидом.

Сейм Литвы принял резолюцию о признании геноцидом преступлений Советского Союза против крымских татар в 1944 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сейма Литвы.

В резолюции, за которую проголосовали 77 депутатов (один воздержался), Сейм призвал международное сообщество демонстрировать солидарность с крымскими татарами и продолжать политику непризнания аннексии Крыма.

"Сейм осудил уничтожение и депортацию крымскотатарского народа, спланированную и осуществленную тоталитарным советским режимом в 1944 году, с его родины - Крымского полуострова в безлюдные районы Средней Азии, в результате чего большинство депортированных крымских татар погибли от голода, болезней, пыток и каторжных работ", - говорится в сообщении Сейма Литвы.

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В то же время резолюция Сейма осуждает незаконную оккупацию и аннексию Российской Федерацией украинского Крыма в 2014 году, дискриминацию гражданского населения и крымских татар по признаку языка, культуры, религии и национальности, а также отмену крымскотатарского самоуправления.

Напомним, 10 мая Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом.

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Литва, Геноцид, Крымские татары, Сейм Литвы.
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