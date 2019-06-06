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Польша против кандидата Грибаускайте на пост главы ЕК

Польша против кандидата Грибаускайте на пост главы ЕК
15:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: Официальная Польше не будет поддерживать Далю Грибаускайте в борьбе за должность президента Еврокомиссии.

Согласно сообщениям прессы, Польша не будет поддерживать заявку бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте на высший пост ЕС - президента Еврокомиссии - якобы из-за ее слишком авторитарного стиля работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Польша и другие государства Вышеградской четверки (Венгрия, Словакия, Чехия) уже пообещали поддержать кандидатуру Мароша Шефчовича.

Действующий президент Европейского совета Дональд Туск должен представить пятерых кандидатов на должности президента Европейской комиссии, Европарламента, Европейского совета, Европейского центробанка, а также главного дипломата ЕС.

Новоизбранный президент Литвы сообщил о своей позиции по Украине и России

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон разошлись во взглядах относительно того, кто должен стать следующим главой Еврокомиссии.

Лидеры шести стран ЕС 7 июня обсудят в Брюсселе выбор нового президента Еврокомиссии.

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Польша, Еврокомиссия, Литва, Даля Грибаускайте, Президент Еврокомиссии.
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