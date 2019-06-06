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Сильный ветер, вырвав деревья, прокатился ночью Амстердамом

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Сильный ветер, вырвав деревья, прокатился ночью Амстердамом
16:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В ночь на четверг ураган в Нидерландах разрушил инфраструктуру некоторых районов.

Непогода в ночь на четверг вызвала разрушения в ряде районов Нидерландов – вырванные с корнем из-за сильного ветра деревья падали на автомобили, дома и лодки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Сильнейший ветер со скоростью 127 километров в час был зафиксирован в Утрехте.

В Амстердаме в ночь на четверг тоже было ветрено. Как рассказал один из очевидцев, житель восточной части города Эрвин Ван Де Пол, сломанное ветром дерево упало на его автомобиль, полностью уничтожив его.

Хотя мужчина потерял свою машину, он настроен позитивно: "Мы живем напротив входа в парк Франкендел, с его прекрасными монументальными воротами. Жаль мою машину, но думаю, что было бы хуже, если бы дерево упало на ворота".

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Не повезло и жителям одного из домов на лодке, на который упало дерево и разбило его.

Ветер поломал десятки деревьев и в окрестностях Амстердама.

В отдельных районах страны выпал град.

Также через сильные грозы в течение последних двух ночей были заблокированы подъездные пути к старейшему в стране Национальному парку Велювезом: "Все дороги и велосипедные дорожки закрыты до дальнейшего уведомления по распоряжению мэра". Для восстановления функционирования дорог с них прежде всего нужно убрать сломанные ветки и деревья.

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Ураган, Амстердам, Нидерланды, Непогода, Град.
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