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МИД Финляндии возглавил критик РФ

МИД Финляндии возглавил критик РФ
22:53 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Финляндии главой министерства иностранных дел стал 61-летний Пекка Хаависто, представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, критик РФ.

61-летний Пекка Хаависто стал министром иностранных дел Финляндии в новом правительстве страны, принявшем присягу 6 июня. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Хаависто - одна из старейших и важнейших фигур зеленого движения в Финляндии, говорится в материале. Он также стал самым пожилым министром нового правительства.

Хаависто - один из самых популярных финских политиков. Он много раз был депутатом парламента, несколько раз занимал министерские посты, дважды становился председателем партии "Зеленый союз" и дважды баллотировался в президенты.

На прошлых президентских выборах Пекка Хаависто сенсационно вышел в финал голосования.

В свое время он критиковал Запад за слишком мягкую позицию в отношении России и выступал за активизацию роли Финляндии в урегулировании российско-украинского конфликта.

"Финны прекрасно умеют выполнять посреднические функции в урегулировании конфликтов", - сказал он.

Хаависто уверен в том, что международная активность соответствует интересам финнов. Например, участвуя в переговорах по Донбассу, Финляндия могла бы снизить напряженность в балтийском регионе, считает политик.

При этом он осуждал аннексию Крыма Россией и ее войну на востоке Украины.

Хаависто однозначно выступает против вступления в НАТО и также против референдума по НАТО. Министр опасается, что внешние силы с помощью кибертехнологий будут манипулировать общественным мнением. Кибербезопасность и целенаправленная дезинформация - еще одна тема, которая беспокоит политика.

В Финляндии избран новый премьер-министр

Гражданский партнер Хаависто - стилист Нексар Антонио Флорес, выходец из Эквадора. Во время президентской гонки 2018 года Хаависто заявил, что его нетрадиционная сексуальная ориентация в политической жизни не является препятствием даже при встречах с лидерами исламских государств и тем более не стала бы причиной отказа от встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

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Гэй, Новое правительство, Глава МИД Финляндии, Пекка Хаависто, Критик РФ, Противник референдума по НАТО.
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