В ЕС намерены продлить санкции против РФ

Новости мира: Европейский Союз хочет продлить санкции против России.

Евросоюз твердо намерен продлить экономические санкции в отношении РФ из-за ее агрессии против Украины.

Такую позицию в эксклюзивном комментарии Укринформу выразил заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей Педро Серрано во время форума по вопросам безопасности в Вашингтоне.

"Европейский Союз твердо настроен на поддержку территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Украину в политическом и экономическом плане, в том числе поддерживаем путем санкций (против России – ред.), и мы продолжим это делать", - отметил европейский дипломат.

Он подчеркнул, что такая политическая линия Евросоюза будет сохраняться. "Мы будем требовать от России уважать Минские договоренности и выполнять их. Это постоянная политика Европейского Союза", - подчеркнул Серрано.

Напоминаем, Совет ЕС на своем заседании 20 июня намерен продлить экономические санкции против России на следующие шесть месяцев.

Ограничения против РФ были введены Евросоюзом в июле 2014 года из-за аннексии Крыма и войны на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были ужесточены. По процедуре, Совет ЕС каждые полгода должен формально пересматривать свое решение о продлении санкций.